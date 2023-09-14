شاهد بالفيديو.. الدروع والقوات الخاصة يدمرون مركبات وفرار “الدعامة” من منطقة الشجرة





قامت قوات منطقة الشجرة العسكرية والقوات الخاصة بتدمير عدد من المركبات القتالية واستلام مركبات كاملة العتاد.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بأن متمردي الدعم السريع فروا بعد المعارك، وبأن نهاية التمرد باتت وشيكة.

وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع الفيديو المرفق بحسب رصد محرر “النيلين”، ويظهر فيه مجموعة من أبطال الجيش السوداني حيث يقولون: المدرعات الصمود .. مدرعات البسالة والشجاعة.. لقد قمنا بتلقينكم درس لا تنسوه.. الدروع موجودين وهذه دروع الشعب السوداني.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”