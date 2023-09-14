استهداف 10 ألف طفل بمشروع الصحة والتغذية بالجزيرة





دشنت منظمة صندوق إعانة المرضى مساء أمس برئاسة وزارة الصحة بمدني مشروع الصحة والتغذية برعاية وزارة الصحة بالولاية ودعم من منظمة اليونسيف .

وأبانت الأستاذة منى محمد الحسن مدير إدارة التغذية بالولاية أن المشروع يهدف للمحافظة على صحة الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل لخفض نسبة الإصابة بسوء التغذية بمحليات الحصاحيصا والقرشي وجنوب الجزيرة والمناقل عبر 29 مركزاً للمعالجة المجتمعية من سوء التغذية، معلنة أن المشروع يستهدف 10 ألف طفلاً مصاب بسوء التغذية الحاد بالمحليات الأربعة و42030 من النساء الحوامل والمرضعات و91931 طفلاً دون سن الخامسة .

من جانبه أشار دكتور محمد الأمين أبو منقة ممثل منظمة صندوق إعانة المرضى أن إنطلاقة المشروع جاء بناء على نتائج المسح المكاني البسيط للتغذية في العام 2018م والذي أظهر نتائج صادمة لإرتفاع أمراض سوء التغذية بالسودان معرباً عن شكره لمنظمة اليونسييف لدعمها لتنفيذ المشروع في 4 ولايات .

فيما جدد د. خالد الطاهر ممثل منظمة اليونيسف ثقته في قوة النظام الصحي بالجزيرة والذي يعتبر من أميز الأنظمة الصحية بالسودان مما يضمن نجاح مشروع خفض معدلات سوء التغذية مشيداً بالشراكة بين اليونيسف ومنظمة صندوق إعانة المرضى.

وذكر ان ولاية الجزيرة تعتبر موضع إهتمام من قبل المنظمات والمانحين، مشدداً على ضرورة الإهتمام بالأطفال والأمهات داعياً للإستفادة من الإمكانيات لخفض معدلات الاصابة بأمراض سوء التغذية .