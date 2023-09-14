افتتاح معبر اللفة الحدودي الذي يربط السودان بإرتريا





افتتح والي كسلا المكلف وقيادات الجيش والأمن والشرطة بالولاية، يوم الأربعاء، معبر اللفة الحدودي الذي يربط السودان بإرتريا.

ويأتي افتتاح المعبر تنفيذاً لتوجيهات البرهان خلال زيارته لكسلا خلال الأسبوع الماضي بفتح المعابر الحدودية بين السودان وإرتريا وابدى مواطنون في حديث لراديو دبنقا ترحيبهم بفتح المعبر الحدود مشيرين إلى أن إغلاق المعابر قبل أعوام جرى لأسباب غير معلومة.

وزار البرهان خلال الأسبوع الجاري العاصمة الإرترية أسمرا وامتدح مواقف الرئيس الإرتري خلال اجتماعات الايقاد واجتماعات دول جوار السودان في القاهرة.

راديو دبنقا