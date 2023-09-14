هل كانت زيارة البرهان إلى تركيا من أجل الطائرات المسيرة؟





كشفت مصادر من مجلس السيادة الانتقالي، بأن زيارة البرهان إلى تركيا من أجل تزويد الجيش السوداني بمسيّرات تركية.

وقالت إن الجيش السوداني يريد أن يستفيد من فعالية الطائرات المسيّرة التركية، التي أثبتت أهميتها وآخرها كان في حرب أوكرانيا، دون مزيد من التفاصيل.

وكان البرهان، أعلن عن امتلاك الجيش طائرات مسيرة، لكنه لم يوضح من أي جهة حصل عليها، في حين أكدت المصادر أنها تركية الصنع، وجرى استخدامها خلال المعارك الأخيرة.

في حين خرج وزير الإعلام السوداني الأسبق حسن إسماعيل، في تصريحات إعلامية أكد فيها أن الطائرات التركية بيرقدار جرى استخدامها بالفعل، ولها دور كبير وشبه حاسم في المعارك، ولها دور فعال جدا في القتال مع المتمردين.

وقال إن دور المسيرات مهم جدا في وقف عمليات التزويد والإمداد لقوات الدعم السريع، لتقوم بتحييد هذه القدرات له، وهي بإمكانها أن تصوب الهدف في أضيق نطاق ممكن، لا سيما أنها تمارس حرب الشوارع.

ويستخدم الجيش السوداني عادة طائراته الحربية في استهداف قوات الدعم السريع، إلا أن استخدامها في الأحياء السكنية يثير جدلاً واسعاً في السودان، لا سيما أنه يحظر ذلك دولياً في المناطق الآهلة بالسكان.

وبحسب المصادر، فإن استخدام الطائرات المسيّرة، في هذه المناطق يُعد أكثر فاعلية ودقة. وأضافت أن البرهان سيبحث أيضاً مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأن الزيارة ستكون ليوم واحد فقط.

بحسب بيان لمجلس السيادة، فإنه يرافق البرهان وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.

عربي بوست