محلية سنجة تقترب من التوقيع النهائي لتأهيل سلخانة سنجة





أكد الأستاذ ناصر عبدالله ناصر المدير التنفيذي لمحلية سنجة اقتراب التوقيع النهائي لتنفيذ مشروع تأهيل سلخانة سنجة مع شركة ون قيت للتجارة والاستثمار العالمية بتكلفة ماليه تقدر ب 131 مليون جنيه بنظام البوت.

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع قبل الأخير للجنة فرز عطاء السلخانة.

وقال ناصر إن اللجنة شارفت علي نهايات مراحل التوقيع النهائي على العقد بين المحلية والشركة عقب المراجعات القانونية عبر المستشار القانوني للمحلية والمراجعة الفنية، مضيفاً أن جميع مراحل العقد تمت بمشاركة إدارة التنمية بوزارة المالية والفنيين بوزارة البني التحتية وإدارة الاستثمار بمحلية سنجة.

وأضاف ناصر ان مشروع تأهيل سلخانة سنجة ضروره اقتضتها ظروف التردي الصحي الذي شهدته السلخانة من جراء تهالك الأرضيات والمساطب ومعينات عمل الذبيح التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة والسلامة البيئية والمواصفات المطلوبة الشئ الذي دفع محليته لترقية بيئة الخدمات من أجل المواطنين في العديد من المجالات، مشيداً في ذات الصدد بتعاون وتجاوب فعاليات ومواطني سنجة بمعالجة قضايا الخدمات الممكنة وصولاً للبيئة الحضارية التي تشبه حضارة وإنسان المدينة.

من جانبه أكد أحمد علي عبدالله ممثل الشركة أن الشركه تتمتع بامكانات وسمعة طيبة وخبرات في مجال تأهيل المسالخ بالعديد من مدن المحيط المحلي والإقليمي.