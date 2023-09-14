والي شمال كردفان يؤكد أهمية تعظيم الإيرادات بالولاية





أكد والي شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله على أهمية تعظيم إيرادات بالولاية وذلك لدورها ومساعدتها في تقديم الخدمات للمواطنين بالولاية.

جاء ذلك لدى مخاطبتة بقاعة المشير سوار الذهب بأمانة الحكومة بالأبيض فاتحة أعمال الورشة العلمية لتعظيم وتطوير الإيرادات من الموارد الذاتية بالولاية في ظل الحرب بمشاركة أعضاء حكومة الولاية، المدير العام لجهاز تنمية وتحصيل الإيرادات بالولاية، مديرو أفرع الجهاز بمؤسسات الحكم الولائي والمحلي، عدد من الشركاء والادارة الأهلية.

وأضاف الوالي أن الورشة تأتي في توقيت مناسب خاصة وأن الولاية يقع عليها عبء تطوير الإيرادات من أجل الإرتقاء بالأداء، مشيداً بجهود وزارة المالية وجهاز تنمية وتحصيل الإيرادات بالولاية في جهودها لتطوير وتعظيم الإيرادات عبر خطط مدروسة فى ظل الظروف الاستثنائية للولاية.

من جانبه أوضح الأمين العام لحكومة الولاية التحديات الماثلة في ظل توقف التحويلات الاتحادية وتأثر ميزانية الولاية وتدهور الإيرادات الذاتية مما سبب فجوة مالية كبيرة لتبلية احتاجيات المواطنين وخاصة أن حكومة الولاية يقع على عاتقها عبء كبير نتيجة للإنفاق المتزايد على تحسين جودة الخدمات الأمر الذي يتطلب زيادة وتعظيم الإيرادات.

الأستاذ عبد الله عبد الرحمن محمد خير وزير المالية والاقتصاد أوضح أن ميزانية الولاية للعام 2023 تأثرت بظروف الحرب مما ألقت بظلالها على توقف الخدمات، وأضاف عبدالله ان الورشة تهدف إلى الاستعانة بالمشاركين فيها من أجل الإرتقاء وتطوير الإيرادات الذاتية.

وأشار الوزير إلى أن الورشة تسهم في إخراج توصيات تهدف لتحسين الإيرادات الذاتية، حتى تسهم في تعظيم الإيرادات لمقابلة التحديات المتمثلة في الإنفاق.