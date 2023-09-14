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عمليات التهريب ومراقبة المعابر.. رئيس مجلس السيادة يلتقي مدير عام الجمارك
اطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على سير العمل والخطة التشغيلية للجمارك والتحديات التي تعترض سيرالعمل .
وتلقي سيادته خلال لقائه بمكتبه اليوم ببورتسودان ، مدير عام الجمارك الفريق حسب الكريم أدم النور، تنويرا حول الإنجازات والجهود التي بذلتها قوات الجمارك للحد من عمليات التهريب ومراقبة المعابر.
وأمن رئيس مجلس السيادة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان انسياب الاجراءات الخاصة بالوارد خاصة المواد الغذائية والدوائية وكل مايتعلق بالسياسات الرامية لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين فى فترة الحرب.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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