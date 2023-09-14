بالصور.. إبادة 115 طن من السلع الغذائية الفاسدة ومخلفات صناعية بالجزيرة





نفذت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة صباح اليوم حملة إبادة (12 كيلو شرق مدني) لجملة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومتبقيات الصناعه بلغت من 115 طن. وذلك بمشاركة لفيف من المسؤولين في الهيئة والنيابة العامة والشرطة والصحة وذلك بتشريف المهندس رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي أكدت إستمرار جهود الهيئة لحماية المستهلك والإقتصاد الوطني بتكثيف الجهود لضبط السلع الغير صالحة لإستخدام المستهلك بالتركيز على السلع الغذائية لإرتباطها بصحة الإنسان.

وكشفت المدير العام عن جهود الهيئة لتعزيز الإبادة الزكية لبعض السلع الفاسدة التي يمكن إستخدامها في صناعات أخرى كالزيوت يمكن إستخدامها في صناعة الصابون وأشارت لإهتمام الهيئة برفع وعي المستهلك بحقوقه وإستخدام حقه في البلاغات وعبرت عن شكرها وتقديرها لكل الجهات التي أسهمت في الحملة.

من جانبه عبر الأستاذ عبد الرحيم أحمد الأمين ممثل والي الجزيرة عن فخره وإعزازه بالجهود التي قادتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في الفترة الأخيرة تجاه إبادة كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وبالجهات التي بادرت بالتبليغ عن السلع الفاسدة طرفها الذي يعد منهجاً حضارياً داعياً هيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات الصلة لإستمرار جهود حماية المواطن.

فيما أعلن المهندس عادل محمد محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقاييس بالجزيرة أن كمية المواد الغذائية والسلع الفاسدة والمخالفات الصناعية التي تم إبادتها بلغت 115 طن منها 65 طن مواد غذائية وسلع فاسدة و50 طن متبقيات إنتاج صناعي.