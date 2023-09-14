مدير الطؤاري القومية بقوات الدفاع المدني يتفقد عددا من الادارات بالولايات





في إطار تفقد قوات الدفاع المدني بالولايات والمرافق وقف اللواء شرطة قرشي حسين عبدالقادر مدير الطواريء القومية يرافقه مدير الدفاع المدني ولاية الجزيرة العميد شرطة محمد الأمين النعيم قوات الدفاع المدني بسكر الجنيد حيث تفقدوا القوات باشراف ومتابعة من الفريق شرطة د.عثمان عطا مصطفي مدير قوات الدفاع المدنى.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير الطؤاري القومية التقى مدير الشركة السودانية للسكر الاستاذ جاد الرب خالد والمدير الادارى لشركة السكر السودانية وجاء اللقاء للوقوف على أداء قوات الدفاع المدني وجاهزيتها لاداء مهامها وواجباتها في حماية مؤسسات الدول الداعمة للاقتصاد الوطني.