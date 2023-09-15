دخول بصات نقل الركاب الخدمة بمطار بورتسودان





شهد مطار بورتسودان تشغيل بصات نقل الرُكاب بين الصالة و الطائرات.

واستوردت شركة الميزة المسؤولة عن بصات نقل الركاب بمطار الخرطوم اثنين من بصات النقل لتشغيلها بمطار بورتسودان الذي كان يتحرك فيه الركاب بين الطائرة والصالة مشياً على الاقدام.

ويندرج تشغيل البصات الجديدة ضمن خطة تطوير مطار بورتسودان الذي يشهد عمليات توسعة في موقف الطائرات ليسع لاثنتي عشر طائرة بدلاَ عن أربعة طائرات.

بورتسودان:طيران بلدنا