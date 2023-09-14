شاهد بالفيديو.. بطل القوات المسلحة ود برير الكردفاني: ” ما بنعرف هُدن جياشة عادمين كبده “





يخوض أبطال الجيش السوداني “معركة الكرامة” على الميدان، وعلى ساحات التواصل الاجتماعي في المنصات الرقمية من أجل إنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ خمسة أشهر.

في إلقاء شعري جميل من بطل القوات المسلحة السودانية “ود برير الكردفاني”: ما بنعرف هدن جياشة عادمين كبده .. الدعامة شفتو الجيش طرابة بهزو .. بس فالحين تصورو من تحر بتفزو.

ويتفاعل جمهور شبكات التواصل بحماسة مع أشعار المقاتلين ودافعيتهم للقتال والزود عن الوطن، وذلك بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي.

نحن وطنا عايشين ما بننقصو عزو .. نخسر دمنا ومالنا وجنانا نعزو..

شاهد إلقاء ود برير الكردفاني:

رصد وتحرير – “النيلين”