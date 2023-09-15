والي الخرطوم يبحث مع هيئة مياه ولاية الخرطوم ترتيبات سلامة مصادر مياه الشرب





عقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم اجتماعاً مع هيئة مياه ولاية الخرطوم. وتناول الاجتماع بالبحث كافة الترتيبات المتعلقة بضمان سلامة مصادر مياه الشرب.

وذلك لتأمين امدادات المياه وتحقيق الوفرة والاستقرار كما تطرق الاجتماع الى تأمين مواد تنقية المياه خلال فصل الخريف الحالي وتوفير مخزون كافي منها حتى لا تتوقف المحطات كما جرى خلال الاجتماع نقاش مطول حول تجهيز آبار المياه التي كان قد تم ايقافها بعد دخول محطة مياه المنارة للخدمة لتكون بديلة في حالة الطواريء والاعطال.

إلى ذلك أشاد والي الخرطوم بالجهد الذي قام به العاملون بمحطة مياه القماير في اصلاح الأعطال التي تعرضت لها المحطة جراء القصف العشوائي وهي محطة تغذي اجزاء واسعة من محلية كرري وأحياء امدرمان القديمة وقال الوالي إن الفنيين بالمحطة قاموا باصلاح العطل بدعم من القوات المسلحة بتأمينها للمحطة والعاملين فيها.

كما أشار الوالي للاجراءات التي تمت لتحفيز فريق عمل محطة القماير وصرف مرتب العاملين بمحطة مياه المنارة تقديرا للجهود التي يبذلونها في تشغيل هذه المحطات.

خرطوم نيوز