التربية والتعليم بالخرطوم: مباشرة عمل الفريق المكلف بصرف مرتبات المعلمين بالولاية

بدأت مجموعة العمل المكلفة بصرف مرتبات المعلمين والعاملين بالتعليم بولاية الخرطوم اعمالها صباح اليوم الثلاثاء ٩/١٢ بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة بقيادة السيد مدير عام الموارد المالية والبشرية بوزارة التربية ولاية الخرطوم وتضم السيد مدير الحسابات ومدير المراجعة الداخلية ومدير شئون العاملين ومسؤول المتابعة بالوزارة وكبير الصرافين وعدد من الصرافين وضباط المعلومات.

اكد السيد مدير عام الموارد المالية والبشرية الدكتور أحمد الصافي البشير اكتمال مرحلة إعداد الكشوفات والمسيرات مساء اليوم والتي بدأ العمل فيها منذ الصباح الباكر بوتيرة متواصلة وجهود متتابعة مراعاة للظروف التي يمر بها المعلمين والمعلمات هذا وتواصل اللجنة اعمالها بالوقوف على الحسابات بالتنسيق مع بنك النيل خلال اليوم ومتابعة جميع الإجراءات المستندية لتيسير امر صرف المرتبات وفقا للاوضاع الراهنة وأفاد الصافي المتابعة اللصيقة للسيد مدير عام التعليم بولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد احمد وتنسيقه المحكم لتذليل كافة العقبات وتهيئة بيئة العمل بود مدني.

نسأل الله الإعانة للمجموعة التي تعمل في ظل التحديات الماثلة والاوضاع التي لا تخفي على احد ويبذلون جهود مضنية وجبارة حفظهم الله ووفقهم.

الإعلام التربوي ولاية الخرطوم