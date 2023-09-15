وزير الصحة: المبادرة القطرية المصرية تدعم قطاع الصحة بالسودان





اختتم الوفد المشترك القطري المصري زيارته للسودان التي استمرت لمدة ثلاث أيام حيث وقف خلالها على حوجة المستشفيات من خلال زيارته لعدد منها بمدينة بورتسودان.

وفي تصريح صحفي، قال وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، عقب الإجتماع المشترك الذي عقد اليوم ببرج الضمان الإجتماعي، قال إنه تم الإتفاق على أهداف الزيارة.

حيث وقف الوفد على مستوى الخدمات بالمستشفيات. وإعتماد المساهمة التشخيصية والعلاجية، مشيراً إلى وقوف الوفد على بعض مستشفيات ولاية البحر الأحمر (دقنه وببورتسودان، والتقدم والوحدة و السلام) حيث تم تقديم تقرير تفصيلي، تم خلاله الإتفاق على توفير الأجهزة التشخيصية العلاجية، وتوفير نظام التدريب والتأهيل والتشغيل الطبي، مضيفاً أننا طلبنا أن يطبق ذلك على مستشفيات الولايات الأخرى، بالإضافة إلى دراسة مشاريع أخرى يتم العمل عليها، تتمثل في إعادة تأهيل مراكز غسيل الكلى، ودعم مشروع نظام الإسعاف القومي المركزي والعيادات المتنقله لخدمة النازحين.