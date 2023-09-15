🔴 القوني دقلو شقيق حميدتي يمتلك صرافات في دبي ومنظومة من تجار العملة والدعم السريع يتاجر في المخدرات





السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة يغرد عبر منصة x

الدعم السريع يتاجر في الدولار والمخدرات. ويملك القوني دقلو شقيق حميدتي الصرافات في دبي ومنظومة من تجار العملة. ارتفع سعر الدولار في السودان فجاة نتيجة لشراء الدعم السريع للدولار بالاموال التي نهبوها من البنوك والمواطنين لتمويل مزيد من المرتزقة للدفع بهم للعاصمة لاحتلال وسرقة منازل المواطنين.

نناشد كل المغتربين والمهاجرين الحرص علي التحويل عبر البنوك. اي دولار يحول خارج البنوك يذهب لقتل وسرقة اهلك ويذهب لتمويل المرتزقة. احرص علي التحويل عبر القنوات الرسمية حتي تحمي وطنك وتوقف نهب ممتلكات الشعب وتوقف قتل ابوك وامك واخوك وتحمي اخواتك من الاغتصاب.