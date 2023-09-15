🔴”جغم”.. مسيرة سودانية الصنع تدخل الرعب في قلوب الدعامة





المسيرة سودانية الصنع “جغم” تهدد العربات القتالية والمتمردين بتكلفة أقل من 85,000 جنيه” تشمل الطائرة + الدانة التفجيرية.

تم تطوير طائرة مسيّرة سودانية مبتكرة تحمل اسم “جغم”، والتي تعد تهديدًا جديدًا للعربات القتالية والمقاتلين المتمردين من قوات الدعم السريع المحلولة. تم تصميم الطائرة لتنفيذ عمليات قتالية واستهداف الأهداف بدقة فائقة.

منذ صباح الخميس، أظهرت طائرة “جغم” المسيرة قدراتها المذهلة في تنفيذ عمليات فعالة، مما جعل مجموعات الدعامة تخشى منها وتلجأ للاختباء تحت الأرض. تمكنت الطائرة من تحقيق نتائج مذهلة في القضاء على عدد كبير من الأهداف المستهدفة.