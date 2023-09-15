والي الشمالية يلتقي مدير بنك الأسرة بالولاية

وبحث اللقاء سير العمل والأداء بالبنك وعمليات التمويل الأصغر لصغار المنتجين ومشاكل التمويل والسداد في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وثمن والي الولاية الشمالية مجهودات بنك الأسرة ودوره الكبير في مساعدة الكثير من الأسر عبر مشروعات التمويل الأصغر والتي إستفاد منها قطاع واسع من أبناء الولاية من جانبه اكد مدير بنك الأسرة إستمرار البنك في تمويل المشروعات المختلفة وأشار إلى أن عمليات التمويل متوقفة حاليا بسبب المقاصة نتيجة لظروف الحرب واضاف الي مواصلة عملية التمويل عقب إنجلاء الحرب.

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