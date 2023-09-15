سياسية
اتحاد غرف النقل السوداني يلتقون مدير شرطة مرور ولاية البحر الأحمر
التقي أعضاء اتحاد غرف النقل السوداني وممثلين من الغرفة القومية للشاحنات بولاية البحرالاحمر العميد شرطة امير ابراهيم عبدالصادق مدير شرطة مرور ولاية البحر الاحمر.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء استعرض عملية دخول وخروج الشاحنات في الايام المخصصة (الاحد والأربعاء) بعد الإقبال الكثير عليها وكثرة عدد السيارات مما ادي الي زحمة مرورية في حركة خاصة في أيام سوق الزيارة الذي يقع بالقرب من السوق الشعبي فيما اتفق الطرفان علي ايقاف حركة سير الشاحنات من الساعة الثالثة عصرا وحتي السادسة مساء.
كما تطرق اللقاء الي كبري الطريق الدائري الذي انهار خلال السيول والامطار في العام السابق وفصل الخريف علي الابواب مما يتطلب اتمام المعالجات التي تمت للردمية بالسرعة المطلوبة حتي يتثني للشاحنات الدخول والخروج.
مدير شرطة المرور بالولاية اشار الي اهتمام ادارته بترقية وتطوير العمل المروري بالولاية وحل كافة الاشكالات التي تعترض سير العمل ، داعيا الي ضرورة التواصل مع الجهات ذات الصله حتي يتم اجراء ووضع المعالجات اللازمة للكبري بطرق علمية وحديثة. ويذكر ان الطرفان ناقشا عدة مواضيع اخري ذات صله وتهم الجانبين.
المكتب الصحفي للشرطة – السودان
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