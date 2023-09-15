اتحاد غرف النقل السوداني يلتقون مدير شرطة مرور ولاية البحر الأحمر

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء استعرض عملية دخول وخروج الشاحنات في الايام المخصصة (الاحد والأربعاء) بعد الإقبال الكثير عليها وكثرة عدد السيارات مما ادي الي زحمة مرورية في حركة خاصة في أيام سوق الزيارة الذي يقع بالقرب من السوق الشعبي فيما اتفق الطرفان علي ايقاف حركة سير الشاحنات من الساعة الثالثة عصرا وحتي السادسة مساء.

كما تطرق اللقاء الي كبري الطريق الدائري الذي انهار خلال السيول والامطار في العام السابق وفصل الخريف علي الابواب مما يتطلب اتمام المعالجات التي تمت للردمية بالسرعة المطلوبة حتي يتثني للشاحنات الدخول والخروج.