شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يستخدم طائرات مسيرة جديدة وإعلاميون وخبراء يتغنون بدقتها





أظهرت مقاطع فيديو متداولة استخدام الجيش السودانية لطائرات مسيرة جديدة تصيبه أهدافها بدقة، وخاصة المتحركة منها.

وتفاعل عدد كبير من الخبراء والإعلاميين مع المشاهد المنشورة على المنصات الرقمية المناصرة للقوات المسلحة السودانية بحسب رصد محرر “النيلين”، وجعلوا يكتبون معلومات عنها ويحللون قدراتها ويتغنون بدقة إصابتها للأهداف.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ خمسة أشهر، وسط انتهاكات موثقة ضد المدنيين من قبل هذه القوات، أدانها المجتمع الدولي.

شاهد مقاطع للطائرات المسيرة السودانية وهي تصيب الأهداف:

رصد وتحرير – “النيلين”