شاهد بالصور الجيش السوداني يسلم أسرى قوات الدعم السريع “القُصر” إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر





قام الجيش السوداني بتسليم أسرى قوات الدعم السريع “القُصر” إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. وذلك امتثالاً لقوانين حقوق الإنسان والقتال الاحترافي والتعامل في الحروب.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت قبل أيام عن وجود 230 من أسرى قوات الدعم السريع “المحلولة” من صغار السن والذين ليس من المفترض أن يشاركوا في القتال، ووعدت بتسليمهم لأهاليهم عبر الصليب الأحمر الدولي.

الجزيرة السودان + وكالات