اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع الجمعة في الخرطوم





اندلعت مواجهات عنيفة صباح اليوم الجمعة، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عربية، فإنه هناك تبادلا للقصف المدفعي بشكل كثيف الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن القوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ما زالت تلاحق قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في الخرطوم ومحاولة تضيق الخناق عليها، مما يدفع لاندلاع مواجهات بشكل مستمر بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني مواصلة قواته نشاطها بمنطقة الخرطوم، حيث تمكنت من تدمير عدد كبير من آليات قوات الدعم السريع واستلام عدد من الأسلحة الصغيرة وذلك أثناء تمشيطها لمنطقة سوق الشجرة.

وأوضح الجيش، أنه وجه ضربة لقوات الدعم السريع بمنطقة الباقير وكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والعربات القتالية والمعدات، في الوقت الذي لازالت فيه قوات حميدتي مستمرة في انتهاكتها ضد المدنيين العزل.

وقامت مجموعة منهم على متن دراجات بخارية بإطلاق النار على المواطنين في كوبري الدويحي بمنطقة عد بابكر، مما أدى إلى استشهاد 2 من أهالي المنطقة، كما قامت بإجبار 40 أسرة من حي الموردة بأم درمان على إخلاء منازلهم قسرًا بعد أن حاولت إجبارهم على تجنيد أبنائهم في صفوف قواتها مقابل تركها وشأنها.

القاهرة 24