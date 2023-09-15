شاهد بالصورة والفيديو.. تحولت حياتها 180 درجة.. حسناء سودانية توثق لنفسها من رفاهية ولقطات أمام برج إيفل في فرنسا إلى (غسيل العدة) في السودان وساخرون: (دنيا زايلي وزايل نعيمكي)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والمتعاطفة في نفس الوقت.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع تحول حياة سيدة سودانية 180 درجة بعد أن عاشت قمة الرفاهية بلقطات أمام برج إيفل الشهير بفرنسا في المقطع الأول.

وتفاجأ المتابعون بتحول حياة السودانية التي تم وصفها بالحسناء من الرفاهية إلى حياة المعاناة بعد ظهورها في المقطع الثاني وهي تغسل أواني الطعام.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد انقسم المعلقون على المقطع إلى ساخرون ومتعاطفون, وكتب الجمهور الساخر في تعليقاته (دنيا زايلي وزايل نعيمكي) بصوت الفنانة ندى القلعة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين