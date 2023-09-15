شاهد بالفيديو .. تمشيط الجيش السوداني حتى سوق جبل أولياء، ورفاق الشاكر: “البلد آمنة”





من خلال مشاهد لسوق جبل أولياء بالخرطوم، طمأن أبطال القوات المسلحة الشعب السوداني بأن البلد في أيدٍ أمينة، والحياة بدأت في عودتها للطبيعة.

وقام الجيش السوداني بعمليات تمشيط بحسب المشاهد التي بثت على شبكات التواصل الاجتماعي وتم رصدها من محرر “كوش نيوز“، شملت حتى منطقة سوق جبل أولياء – الخرطوم.

وقال أبطال القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر”، “ود برير الكردفاني”، بأن الجيش يقوم بعمل كبير والبلد آمنة.

شاهد فيديو سوق جبل أولياء:

الخرطوم – “كوش نيوز“