شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية عشة الجبل تظهر بــ(البجامة) و (السفنجة) داخل مركز تسوق بالقاهرة وساخرون: (أول مرة نعرف انك صبجة)





تناقل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل وهي تتسوق داخل إحدى المحلات التجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأثارت الفنانة الملقبة بالجبلية ضجة واسعة على مواقع التواصل بعد ظهورها وهي ترتدي “بجامة” و “سفنجة” أثناء زيارتها المحل التجاري.

وسخر المعلقون من ظهور الجبلية وكتب متابعون بحسب ما نقلت عنهم محررة موقع النيلين (أول مرة نعرف انك صبجة) ووفقاً للمتابعات فإن مصطلح “صبجة” باللغة الشبابية السودانية يعني الأنثى الضعيفة التي لا تملك أي مؤهلات جسدية تدل على أنوثتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين