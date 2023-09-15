اتحاد المحامين العرب: جماعات إرهابية تسعى لتقسيم السودان وتفتيت وحدته





أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنها تتابع بقلق شديد ما يشهده السودان من جرائم وحشية تقوم بارتكابها جماعات إرهابية تسعى إلى تقسيم أرض السودان وتفتيت وحدته.

وأعربت الأمانة العامة – خلال اجتماعها بالقاهرة برئاسة الأمين العام المكاوي بنعيسى – عن إدانتها بشدة لما يقع في السودان من جرائم تتسم بالبشاعة في ولايات الخرطوم ودارفور بحق الشعب السوداني.

كما أكدت على سيادة دولة السودان واستقلالها.. مطالبة حكومة السودان القيام بواجباتها كاملة في حفظ كيان الدولة وبسط سيادة حكم القانون تنفيذا لمبدأ عدم الإفلات من العقوبة في حق المجرمين. وشددت على أن هذه الأفعال التي تتسم بالأنانية والرغبة في السيطرة، يتم تنفيذها بأياد إرهابية عنصرية وبدعم من جهات ووكالات إقليمية ودولية تعبث في المنطقة العربية لتقسيمها لغايات نهب ثرواتها. وأشارت إلى أنه سبق لها وأن فضحت هذه “المخططات الخبيثة” في عدد من المواقف والبيانات، ومع ذلك لم تجد تلك البيانات آذانا صاغية من طرف مرتكبي جرائم سفك دماء الأبرياء، مستهدفين الإساءة للشعب السوداني ودولته والقائمين على حماية حقوقه استنادا إلى الشرعية والقانون.

وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب مساندتها لنقابة المحامين السودانيين الشرعية لتقديم العون القانوني للضحايا واسترداد الحقوق المسلوبة وتطبيق أحكام القانون على كل الخارجين عنه.

روز اليوسف