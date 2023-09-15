الصراع يستمر في السودان والسلام يواجه العقبات

تنخرط القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عمليات قتالية في محيط العاصمة السودانية ودارفور وكردفان منذ الـ15 من إبريل.

حيث يستمر الصراع المسلح بين الجانبين حتى اليوم. وقد دخل الصراع السوداني شهره السادس،ولكن لم تظهر أي علامات على النية لوقف القتال، بينما يعرب المجتمع الدولي عن قلقه من أن يتوجه الصراع إلى أن يكون صراعا طويل الأمد.

القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية