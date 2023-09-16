🔴عاجل: جيش ضخم ومعدات قوية تدخل الخرطوم لعملية الحسم





تشهد العاصمة السودانية الخرطوم ليل يوم الجمعة حالة من الاستعدادات العسكرية الكبيرة، حيث قامت قوات الجيش بدخول المدينة بأعداد كبيرة ومعدات ضخمة. تأتي هذه الحركة في إطار عملية الحسم التي تهدف إلى استعادة الاستقرار وضمان الأمن الوطني عبر القضاء على تمرد مليشيا الدعم السريع المحلولة.

ووفق شهود عيان تم رصد وصول عدد كبير من القوات المسلحة والمعدات العسكرية إلى الخرطوم، حيث تم نشرها في عدة نقاط استراتيجية في المدينة. تتضمن هذه المعدات الطائرات المسيرة والدبابات والعربات المدرعة والمدافع الثقيلة، وتعكس قوة وجاهزية القوات العسكرية للتصدي لأي تهديدات أمنية.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود الحكومية للقضاء على تمرد مليشيا الدعم السريع المحلولة واستعادة السيطرة الكاملة على العاصمة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة والحاجة الملحة لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

من المتوقع أن تستمر عملية الحسم لفترة محدودة، حيث ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام وضمان حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. ستظل الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين، وستواصل تعزيز جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.