رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى يوغندا





توجه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى جمهورية يوغندا، فى زيارة رسمية.

وسيجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية يوغندا يوري موسفيني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وعدد من السادة الوزراء.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وكالة سونا