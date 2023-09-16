شاهد بالفيديو حديث وزير المالية لتلفزيون السودان: سنواصل في صرف استحقاقات كل العاملين بالدولة





أجرى تلفزيون السودان حوار مطول مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم محمد، تناول أهم مواضيع الساحة من مرتبات وتوزيع الإغاثة وعائدات الدولة وبنود الصرف والقطاع الصحي.

وزير المالية قال إن التحدي الحقيقي بعد الحرب هو نقص الإيرادات في الدولة حيث كانت الدولة تعتمد علي الضرائب كمورد أساسي وما تتحصل عليه الآن من الجمارك شيء يسير وهو عباره عن شيكات في حسابات مصرفيه لا يوجد دفع نقدي.

شاهد الحوار كاملاً مع د. جبريل إبراهيم من هنا:

رصد وتحرير – “النيلين”