إلهام العبيد تثير الجدل: لمن تشوف وشك في المراية، الحرب زادت عمرك كم سنة؟





سألت الإعلامية السودانية “إلهام العبيد” جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي ” لمن تشوف وشك في المراية، الحرب زادت عمرك كم سنة؟”.

ووجدت إلهام العبيد إجابات صادمة ومثيرة للجدل تعكس تباين تأثير الحرب على متابعيها في شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بحسب رصد محرر “النيلين”، حيث جاءت بعض أمثلة التعليقات:

والله كبرنا 10 سنوات.

واشتعل الراس شيبا والحمد لله.

دي قوليها لي الناس البعملو عملية تجميل؟

اتفاجئت انا من اللون بس ما ركزت مع العمر اسي عايز خبيرة بتاعت بشرة.

هو وين المراية ؟

وتبذل القوات المسلحة السودانية مجهودات مستمرة وتخوض قتال عنيف لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ خمسة أشهر.

شاهد تفاعل الجمهور مع إلهام العبيد:

رصد وتحرير – “النيلين”