لجنة لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع الخاص والمؤقتين بالقطاع العام بالجزيرة

أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 60 لسنة 2023م بتكون لجنة لتوفيق أوضاع العاملين بمؤسسات القطاع الخاص والمؤقتين بالقطاع العام، برئاسة مدير الإدارة العامة لشئون العمل وعضوية ممثلين لمفتشي العمل وشؤون العاملين.