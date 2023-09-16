سياسية
لجنة لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع الخاص والمؤقتين بالقطاع العام بالجزيرة
أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 60 لسنة 2023م بتكون لجنة لتوفيق أوضاع العاملين بمؤسسات القطاع الخاص والمؤقتين بالقطاع العام، برئاسة مدير الإدارة العامة لشئون العمل وعضوية ممثلين لمفتشي العمل وشؤون العاملين.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المتعثرة في دفع الأجور والتحري والتحقيق في الموضوع قيد الطلب وتحديد إستحقاقات العاملين حسب قانون العمل والقوانين والمنشورات المصاحبة.
ووجه الوالي الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد