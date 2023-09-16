بالصور.. قوى إعلان أسمرا تصل إلى جوبا

وصل يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023م الي جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان وفد رفيع المستوى من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والمهنية قادماً من اسمرا .

وتأتي الزيارة في إطار جولة إقليمية للتعريف بمخرجات اجتماعات اسمرا التي انعقدت في الفترة من 7-12 من شهر سبتمبر الجاري ولتعزيز جهود انهاء الحرب ، سيجري الوفد لقاءات مع حكومة جنوب السودان للتباحث حول الحل الوطني الشامل للازمة السودانية عبر حوار سوداني سوداني بتيسير وتسهيل من دول الجوار السوداني.