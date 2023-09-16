سياسية

بالصور.. قوى إعلان أسمرا تصل إلى جوبا

2023/09/16
mnawi sudan
مني أركو مناوي

وصل يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023م الي جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان وفد رفيع المستوى من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والمهنية قادماً من اسمرا .
وتأتي الزيارة في إطار جولة إقليمية للتعريف بمخرجات اجتماعات اسمرا التي انعقدت في الفترة من 7-12 من شهر سبتمبر الجاري ولتعزيز جهود انهاء الحرب ، سيجري الوفد لقاءات مع حكومة جنوب السودان للتباحث حول الحل الوطني الشامل للازمة السودانية عبر حوار سوداني سوداني بتيسير وتسهيل من دول الجوار السوداني.
376927174 863163488498424 2869575623915950672 n.jpg? nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=rK0H2F721eEAX few2R& nc ht=scontent.fcai19 4
اعلام الوفد – 15 سبتمبر
جوبا

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/16