نداء عاجل من الجيش السوداني للمواطنين بإخلاء سوق أمدرمان





أفاد مراسل “الشرق” بأن الجيش السوداني وجه نداءً إلى مواطنيه بإخلاء “سوق أم درمان” تحسبا لاشتباكات محتملة.

وأشار المراسل إلى وقوع هجوم كبير لقوات الدعم السريع على سلاح المهندسين في أم درمان.

كما شهدت عدد من المناطق في أم درمان قصفا مدفعيا عنيفا بالتزامن مع تحليق كثيف للطائرات الحربية.

وكانت اشتباكات قوية وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم.

قناة صدى البلد + الشرق