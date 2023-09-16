مناشدة للخيرين ورجال المال والأعمال لدعم مراكز الإيواء بالجزيرة





ناشد الأستاذ طارق عبد الرحمن وزير الشباب الشباب والرياضة المكلف بولاية الجزيرة رئيس اللجنة الفنية لمراكز الإيواء لدى ترأسه صباح اليوم إجتماع اللجنة بأمانة الحكومة بمدني بالخيرين ورجال المال والأعمال لدعم مراكز الإيواء وتوفير الغذاء والكساء.

وأقر بأن المراكز تعاني من النقص الحاد في المواد الغذائية.

ولفت رئيس اللجنة الفنية لمراكز الإيواء إلى أن ولاية الجزيرة تضم نحو 600 مركزاً للإيواء موزعة في جميع محليات الولاية، وأعلن عن ترتيبات لقيام نفرة كبرى لرجال المال والأعمال والخيرين لدعم مراكز الإيواء داعياً لضرورة مراجعة مراكز الإيواء وتقنين وتجويد العمل لتسهيل تقديم الخدمات الإعاشية والصحية مشيراً للتنسيق والتعاون القائم بين اللجنة والعديد من الجهات في معالجة كثير من المشكلات وبسط الأمن والإستقرار في المراكز.

وأشار الأستاذ طارق عبد الرحمن لإهتمام اللجنة بالمناشط الرياضية والثقافية داخل المراكز حيث تم إنشاء مخيم رياضي ثقافي بمجمع الرازي بمدني ليعمم على بقية المراكز، مؤكداً إستمرار الليالي الثقافية والترفيهية بمراكز الإيواء.

وكالة سونا