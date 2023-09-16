سياسية
الرئيس اليوغندي يستقبل “البرهان” رئيس مجلس السيادة السوداني ويعقدان مباحثات مشتركة – شاهد الفيديو
استقبل الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بالقصر الرئاسي بعتيبي، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والذي وصل اليوم إلى يوغندا في زيارة رسمية.
وأجري رئيس المجلس السيادي مباحثات ثنائية مع نظيره اليوغندي تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان ويوغندا خاصة وان البلدين تربطهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة.
كما عقد الجانبان السوداني و اليوغندي مباحثات مشتركة تناولت كافة أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يعود بالمنفعة لشعبي البلدين.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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