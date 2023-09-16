الرئيس اليوغندي يستقبل “البرهان” رئيس مجلس السيادة السوداني ويعقدان مباحثات مشتركة – شاهد الفيديو

استقبل الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بالقصر الرئاسي بعتيبي، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والذي وصل اليوم إلى يوغندا في زيارة رسمية.