والي الخرطوم يصدر قراراً بحجز العربات الحكومية

أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قراراً بحجز عربات ولاية الخرطوم خلال الفترة الحالية حتى لا يتم استخدامها بما يخالف لائحة جهاز الرقابة على العربات الحكومية.

ووجه القرار جهاز رقابة العربات الحكومية ولاية الخرطوم وادارة شرطة مرور ولاية الخرطوم بوضع القرار موضع التنفيذ، وفور صدور القرار تم حجز العديد من العربات الحكومية وتم تخصيص بعضها للعمل مع الجهات المكلفة بتسيير الخدمات.

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