لجنة الطواريء الإنسانية تبحث عدد من القضايا





ناقش الاجتماع الدوري للجنة الطواريء الإنسانية اليوم تقارير عمل اللجان والمعوقات التي تواجه عملها وكيفية تذليلها.

وقال هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي ورئيس لجنة الطواريء الإنسانية بالإنابة في تصريح (لسونا) انه تمت مناقشة تقارير اللجان الفرعية المختصة في استلام المعينات التي تستهدف المتضررين وكيفية توزيعها في مختلف المجالات، خاصة التوزيع لبعض الولايات المستهدفة بالدعم، بالإضافة إلى مراجعة معايير حصص الولايات المختلفة وذلك من خلال دراسة عدد السكان ومعدل النزوح.

وأضاف وزير الصحة انه تمت مناقشه بعض الأوضاع التي طرأت مؤخرا بولاية نهر النيل جراء السيول والامطار التي تأثرت بها الولاية مؤخرا، حيث تم تخصيص مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات.

وقال إن الاجتماع أيضا أوصى بالتوجيه والتسريع لشراء معدات للخريف للولايات وذلك بواسطة وزارة المالية والاقتصاد، وكذلك تمت مناقشة احتياجات اقليم دارفور وكيفية توصيل الإمداد للاقليم بالاضافة الى بحث سبل توفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين بدارفور.