سياسية
صور الحريق والدمار الذي لحق بمبنى وزارة العدل بالخرطوم وفيديو تصاعد الدخان في القيادة العامة
نشرت صور متداولة توضح آثار الحريق والدمار الذي لحق بمبنى وزارة العدل بشارع الجمهورية بالخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “المتمردة”.
ونشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو متداول يظهر تصاعد أعمدة الدخان بمحيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم جراء المعارك التي جرت خلال اليوم السبت 16 سبتمبر 2023.
شاهد الصور والفيديو:
الجزيرة – السودان
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