ملخص وموجز العمليات العسكرية ليوم السبت 16 سبتمبر

حاولت المليشيا المتمردة فجر السبت الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، التي تمكنت بفضل الله من دحرها وكبدتها خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من المركبات القتالية، وأجبرت فلول المليشيا علي الفرار في وقت وجيز.