مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يقف علي سير العمل بادارتي الجوازات والسجل المدني

ووجه اللواء سورج بضرورة مضاعفة الجهود وتبسيط الأجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وإستصحاب حوجة المواطن للحصول علي المستندات بسبب الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحرب مشيدا بجهود منسوبي الادارتين في تقديم خدمة مميزة نالت رضا وإستحسان طالبي الخدمة الذين استمع مدير شرطة الإقليم لارائهم ومقترحاتهم.

وقف اللواء شرطة (حقوقى) طارق علي طه سورج مدير شرطة إقليم النيل الأزرق بحضور مدراء إدارتي الجوازات والهجرة والسجل المدني وقف علي سير العمل في مجمع صالات خدمة الجمهور عقب إستئناف العمل في إستخراج الوثائق الثبوتية لطالبي الخدمة.

من جانبه أوضح العقيد شرطة (حقوقي) الطيب إبراهيم مدير إدارة السجل المدني مزاولة منسوبيه تقديم الخدمات والمعاملات الثبوتيه للجمهور عقب اكتمال كافة الجوانب الفنية والتقنية مبينا أن المراكز تشهد إقبال متزايد من الجمهور والذي تم التحوط له بنظام تشغيل علي ورديتين وأكد مدير السجل المدني عدم وجود عقبات في حصول الجمهور علي كافة المعاملات والمستندات الثبوتية.

من جانبه أكد العقيد شرطة عوض جنبو مدير إدارة الجوازات والهجرة أن زيارة مدير شرطة الإقليم تشكل حافزا ودعما معنويا للقوة لمضاعفة الجهد وتسهيل الاجراءات لطالبي الخدمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان