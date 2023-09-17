سياسية
تصريح حول لقاء وفد القوى السياسية والمدنية بفخامة رئيس جمهورية جنوب السودان – صور
التقى بالقصر الجمهوري بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان وفد من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والمهنية بفخامة رئيس جمهورية جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت.
وبحضور المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الامنية والدكتور برنابا مريال بنجامين وزير شئؤون رئاسة جمهورية جنوب السودان والاستاذ رمضان محمد عبدالله نائب وزير الخارجية حيث تقدم الوفد لفخامة الرئيس بعظيم الامتنان والشكر ولدولة جنوب السودان حكومة وشعبآ على دورهم المتعاظم تجاه الشعب السوداني و استقبالهم الكريم للسودانيين الفارين من جحيم الحرب، مجسدين المعنى الحقيقي لمفهوم شعب واحد في دولتين.
قدم الوفد رؤيته لانهاء الحرب وادارة الفترة الانتقالية عبر حوار شامل يديره السودانيون ويحددون موضوعاته ، بتسهيل من الدول المجاورة للسودان.
في ختام الاجتماع شكر السيد / رئيس جمهورية جنوب السودان الوفد وأكد علي مضاعفة جهوده بالتنسيق مع قادة دول الجوار السوداني لايجاد مخرج للأزمة السودانية وانهاء الحرب واغاثة المنكوبين.
السبت الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
اعلام الوفد – جوبا
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