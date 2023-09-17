تصريح حول لقاء وفد القوى السياسية والمدنية بفخامة رئيس جمهورية جنوب السودان – صور

التقى بالقصر الجمهوري بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان وفد من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والمهنية بفخامة رئيس جمهورية جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت.

وبحضور المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الامنية والدكتور برنابا مريال بنجامين وزير شئؤون رئاسة جمهورية جنوب السودان والاستاذ رمضان محمد عبدالله نائب وزير الخارجية حيث تقدم الوفد لفخامة الرئيس بعظيم الامتنان والشكر ولدولة جنوب السودان حكومة وشعبآ على دورهم المتعاظم تجاه الشعب السوداني و استقبالهم الكريم للسودانيين الفارين من جحيم الحرب، مجسدين المعنى الحقيقي لمفهوم شعب واحد في دولتين.