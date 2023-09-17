شاهد بالفيديو.. أمواج بشرية من شباب الهلالية بالجزيرة يستعدون لقتال الدعم السريع





في مشهد مهيب تستعد أمواج بشرية من شباب مدينة الهلالية بولاية الجزيرة للمشاركة بجانب القوات المسلحة السودانية في قتال الدعم السريع استجابة لنفرة القائد العام.

ويظهر في الفيديو المرفق الشباب وهم يتلقون التدريبات العسكرية وسط حماس منقطع النظير، حيث تعلو أصوات التكبيرات والهتاف، في انتظار اللحظة الحاسمة للدفع بهم إلى مركز العمليات.

وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان بحسب رصد محرر “النيلين” مع حماس الشباب، ودعوا لهم بالتوفيق وقالوا لهم أنتم سعداء بمشاركتكم في معركة الكرامة.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً منذ خمسة أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، وكان قائد الجيش الفريق أول ركن “البرهان”، أعلن نفرة لكل الراغبين في نيل شرف الجندية بالانضمام لقتال الدعم السريع، حيث وجدت هذه النفرة استجابة واسعة في أنحاء السودان.

شاهد بالفيديو شباب الهلالية:

رصد وتحرير – “النيلين”