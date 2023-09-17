إزالة البوابات العشوائية وطرد المتفلتين من بطرق الكومة ام كدادة





أكد المدير التنفيذي لمحلية الكومة بولاية شمال دارفور مبارك محمد آدم صالح، إستقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية وخلوها من المهددات التي تعكر صفو الأمن والإستقرار اللذان يسودان جميع مناطق المحلية لاسيما الطريق القومي.

وأشار في هذا الصدد إلى انتظام حركة القوافل التجارية والبصات السفرية في الطريق القومي والطرق البينية الرابطة بين رئاسة الولاية والمحليات المجاورة خاصة بعد إزالة البوابات العشوائية وطرد المتفلتين منها والذين قال إنهم كانوا يشكلون اكبر مهدد امني في الطريق .

وأشار ان محليته قد تمكنت من إزالة جميع البوابات العشوائية الواقعة في محورها بنسبة ١٠٠٪ .

وكشف صالح في تصريح (لسونا) أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لمخرجات الإجتماع التنسيقي الثاني للجنتي أمن محليتي الكومة وأم كدادة الذي كان قد إلتأم الأيام الماضية بمنطقة (أبيض جليدات) بمحلية ام كدادة .

ولفت إلى ان البوابات العشوائية على الطريق القومي لمحوري الكومة وأم كدادة والبالغ عددها أكثر من (١٤) بوابة والتي كانت قائمة في السابق قد تم إزالتها تمامآ، وتم فتح عدد (٤) مكاتب لتنسيق وتسهيل حركة مرور القوافل التجارية والبصات السفرية وتأمينها من بينها (٢) مكتب بمحور الكومة وعدد (٢) مكتبا بمحور أم كدادة.

وأضاف ان الإدارات الأهلية قد بذلت في وقت سابق جهودآ مقدرة لتأمين الطريق القومي إلا أن الأيام الأخيرة قد كشفت عن بعض الظواهر السالبة من قبل المتفلتين تمثلت في إقامة البوابات العشوائية التي يتم من خلالها ممارسة ظاهرة النهب على القوافل التجارية والبصات السفرية والمركبات العامة مما إستدعت لجنتا الأمن والإدارات الأهلية بالمحليتين لعقد إجتماع تنسيقي لبحث السبل الكفيلة بوقف تلك التفلتات الأمنية وتسهيل حركة سير القوافل التجارية والبصات السفرية العابرة وتأمينها حتى تنساب بصورة سلسة.

وجدد صالح التزام محليته بالمضي قدمآ من أجل تحقيق الأمن والإستقرار وإندياح الخدمات لإنسان المحلية، وأضاف ان محليته تعكف هذه الأيام لتنفيذ خطة محكمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارت الأهلية لمحاربة ظاهرة تفشي المخدرات والخمور .

وأشاد صالح في الوقت نفسه بلجنة أمن المحلية والإدارات الأهلية لوقوفها ومساندتها للجهاز التنفيذي حتى يضطلع بدوره تجاه المحلية في كافة الأصعدة وعلى الوجه الاكمل .

يذكر أن الإجتماع التنسيقي الثاني للجنة أمن محليتي الكومة وأم كدادة بولاية شمال دارفور والذي كان قد انعقد مؤخرآ بمنطقة (أبيض جليدات) التابعة لمحلية أم كدادة بمشاركة الإدارات الأهلية من المحليتين قد عكف لتقييم وتقويم تجربة الطوف الأهلي لتأمين الطريق القومي الواقع تحت دائرة إختصاص هما.

وقد أوصى في ختام أعماله بضرورة إزالة كافة البوابات العشوائية حول الطريق القومي وطرد المتفلتين منها بجانب تكوين قوة مشتركة دائمة من الشرطة وحرس الإدارة الأهلية لمراقبة وتنشيط الطريق بمحوري الكومة وأم كدادة، وشدد الإجتماع على ضرورة رصد ومتابعة معتادي الإجرام لمنعهم من ممارسة الانشطة الهدامة حول الطريق وفتح إجراءات قانونية ضدهم.

وأوصى الاجتماع بضرورة تكوين لجان مجتمعية لمحاربة الظواهر السالبة بهذه المناطق خاصة الخمور والمخدرات، كما أوصى بتقوية التنسيق الإهلي بمنطقة ٱم الحسين وإبيض جليدات.

وأمن المجتمعون على ضرورة إنعقاد الإجتماع التنسيقي الثالث بمنطقة أم الحسين التابعة لمحلية الكومة في الخامس من شهر أكتوبر القادم بمشيئة الله للتعرف على مسار تنفيذ التوصيات وفق المحاور.

وكالة سونا