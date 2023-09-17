افتتاح مستشفى الحلة الجديدة بالحصاحيصا





افتتح الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم مستشفى الحلة الجديدة الخيري بمحلية الحصاحيصا بدعم من منظمة سلسبيل الخيرية بالمملكة العربية السعودية .

وأشار الأستاذ مجاهد عبد الرحمن بندي رئيس مجلس إدارة المستشفى أن المستشفى يتكون من عنبرين وصيدلية ومعمل ويقدم كل الخدمات العلاجية بواسطة 12 إختصاصي و4 أطباء عموميين لخدمة منطقة الحلة الجديدة وماجاورها، مشيداً بالجهد الشعبي في توفير الأجهزة والمعدات بكلفة تجاوت 25 مليون جنيهاً مبيناً أن المستشفى سيقدم خدمات على مدار ساعات اليوم .

من جانبه أكد الأستاذ محمد البشرى المدير التنفيذي للمحلية أن المستشفى يعد إضافة حقيقية للخدمات الطبية، معلناً عن دعم المستشفى بمبلغ 3 ملايين جنيها توجه للخدمات بالمستشفى والإلتزام بتسخير كافة الإمكانيات للنهوض بالمستشفى مشيدا بالجهود الكبيرة لمجلس الأمناء .

فيما أكد مدير عام وزارة الصحة أن محلية الحصاحيصا تعتبر قبلة للمرضى من مختلف محليات الولاية مجدداً إلتزام وزارته بإكمال النواقص بالمستشفى حتى تؤدي دورها كاملاً في الخدمة الطبية للمواطنين .