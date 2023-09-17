سياسية

شاهد بالصور.. ماذا قال القادة العسكريين لحركة العدل والمساواة السودانية في اجتماعهم في باسو؟

2023/09/17
42576473 1880838985333467 3898162431528009728 n
حركة العدل والمساواة

اجتمع ضباط وضباط صف حركة العدل والمساواة السودانية بمقر القيادة العامة بخزان باسو وفي خلال لقائهم ناقشوا الأحداث الجارية على الأرض وخاصة تداعيات الحرب الدائرة وما ترتبت من نتائج سلبية على الأرض.
وقد أجمع القادة العسكريين بمواصلة مسيرة النضال حتى النهاية على خطى الشهيد الدكتور خليل إبراهيم زعيم المهمشين وأنهم حريصون على أن تنتصر إرادة الشعب السوداني ولم يغب عليهم متاجرة السياسيين والإعلام المضلل.
وكما تلقوا تنويراً كافياً عن مخرجات الإجتماع التشاوري لقادة الحركة في بورتسودان و تعاهد القادة والجنود بالتماسك والصبر وتجديد الولاء والثقة لرئيس الحركة دكتور جبريل إبراهيم محمد و لرفقائه الميامين .. وكما بعثوا التحايا لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين وللنازحين واللاجئين.
380053486 863737468441026 1372997203839821678 n.jpg? nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=5kECmJ9lb54AX9KgRWN& nc ht=scontent.fcai19 4
378470208 863737631774343 992021466690992955 n.jpg? nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=7sPEyvABp6IAX9xYwjC& nc ht=scontent.fcai19 4
378395612 863737681774338 8429669929595363257 n.jpg? nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=uPH3xxsZN3IAX9Hk YN& nc ht=scontent.fcai19 4
الاجتماع التشاوري للقادة العسكريين بالقيادة العامة لحركة العدل والمساواة السودانية خزان باسو
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/17