اشتباكات السودان تتواصل قرب مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم





الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” مستمرة وسط العاصمة الخرطوم، والجيش يتحدث في بيان عن إحباط محاولة تقدم لـ”الدعم السريع”على محيط القيادة العامة للجيش، وتكبيدها خسائر بشرية ومادية.

أفاد مصدر أمني سوداني، اليوم الأحد، بأنّ الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” لا تزال مستمرة قرب مقر القيادة العسكرية، وسط الخرطوم، لليوم الثاني على التوالي.

وقال المصدر إنّ القصف المدفعي لا يزال متواصلاً، وإنّ دوي انفجارات متتالية هزت محيط قيادة الجيش بالخرطوم، وتصاعدت في إثرها أعمدة الدخان.

من جهته، قال الجيش السوداني، إنه “تصدّى لهجوم من قوات الدعم السريع على مواقع متقدمة في محيط قيادته وسط العاصمة الخرطوم، الليلة الماضية”.

وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش بأنّ “القوات المسلحة تمكّنت من دحر محاولة المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة”، مشيراً إلى أنّ “الجيش كبّد قوات الدعم السريع خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، ما أجبرها على الفرار”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراق مقر يُرجح أنه وزارة العدل القريب جداً من قيادة الجيش.

فيديو من معارك أمس حول محيط القيادة العامة، يظهر آثار الدمار على برج الضرائب ومستشفى امبريال.#السودان pic.twitter.com/ZN8p4983tP — Sudan News (@Sudan_tweet) September 17, 2023

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