سياسية
بالفيديو.. دمار في الخرطوم ومُسيرات تابعة للجيش تقصف مواقعا للدعم السريع في أحياء الرياض وأركويت
قالت مصادر للجزيرة بأن مسيرات تابعة للجيش السوداني قصفت مواقعاً للدعم السريع في أحياء الرياض وأركويت بالخرطوم. في وقت تتواصل فيه الاستباكات في مناطق متفرقة من العاصمة.
وتداول مستخدمون لشبكات التواصل مقاطع فيديو تظهر آثار الدمار في عدد من المباني والمقار الحكومية غربي القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم جراء المعارك المتواصلة بين القوات المسلحة والدعم السريع.
الجزيرة – السودان
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