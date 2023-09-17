بالفيديو.. دمار في الخرطوم ومُسيرات تابعة للجيش تقصف مواقعا للدعم السريع في أحياء الرياض وأركويت





قالت مصادر للجزيرة بأن مسيرات تابعة للجيش السوداني قصفت مواقعاً للدعم السريع في أحياء الرياض وأركويت بالخرطوم. في وقت تتواصل فيه الاستباكات في مناطق متفرقة من العاصمة.