السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في محيط القيادة العامة ومناطق أخرى

تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في محيط القيادة العامة للجيش لليوم الثاني على التوالي، الأحد، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بمحيط المكان، وسماع انفجارات متتالية، وفقا لمراسل راديو سوا.

وفي جنوب المدينة شهدت مناطق أبو آدم وجنوب الحزام قصفا مدفعيا.

وفي أم درمان قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة من شمال المدينة مواقع تتبع لقوات الدعم السريع جنوب وشرقَ المدينة، فيما قال شهود عيان إن تصاعد حدة القتال بمنطقة أم درمان القديمة أدى لتصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وفي مدينة الخرطوم بحري استهدف الجيش عبر المدفعية الثقيلة عدة مواقع للدعم السريع في المنطقة الصناعية بحري، وبالقرب من مستشفى الأمل بمنطقة كوبر.

كما استهدف الطيران المسير مواقع للدعم السريع في منطقة القادسية بالقرب من كبري المنشية بمحلية شرق النيل.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الفرقة الخامسة مشاة المعروفة بالهجانة تصدت لهجوم لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من الاتجاه الجنوبي الشرقي للمدينة، حيث شهدت المعركة تبادلا للقصف المدفعي.

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