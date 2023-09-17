السودان تتصدر الدول المستوردة للمنتجات المصرية





أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 32، وذلك عن الفترة من 9 – 15 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وسجل 1 مركز تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 303 إذن تصدير لحاصلات زراعية، كما شاركت الهيئة ببرنامج تدريبي لرفع قدرات العاملين ببعض الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، والعاملة في مجال التصدير الزراعي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومشروع الزراعة الذكية بمصر، وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3310 رسائل بواقع 156000 طن وزيادة قدرها 22000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت مابين 525 صنفا من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 11000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 4000 طن، فيما تصدر الرمان والمانجو قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 9000 طن لكل منهما، ثم الفراولة بـ 6000 طن.

ومثلت السودان أيضًا هذا الأسبوع أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية والمغرب من إجمالي 138 دولة مستوردة، واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 610 رسائل، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 385 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 380 رسالة.

فيما انخفض عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى 1513 رسالة في مقابل 1540 رسالة الأسبوع الماضي، وتم رفض 13 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 186 صنفا من سكر قصب خام، قمح وزيوت متنوعة من 89 دولة، حيث مثلت البرازيل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وروسيا وأندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 413 رسالة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ 300 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 275 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 70 منتجا و10 شركات، كما فحصت 902 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر، ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، دمياط والقليوبية، وسجلت 4 مضارب أرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 64 شكوى، وتم غلق 47 شكوى، وجاري فحص 17 شكوى. وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 906 منشآت بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة خاصة حلوى المولد.وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 41 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 10 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1520 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 377 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 209 معاينات لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، دمياط، المنيا) بالإضافة إلى عدد 1 مأمورية رقابية على موقع جديد لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء) بمحافظة الشرقية.

واستوفت 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إدارجها بالقائمة البيضاء، ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 236 مخزنًا.

كما شاركت الهيئة في المؤتمر الثالث عشر بجهاز الإمداد والتموين بوزارة الدفاع، حيث تم عرض تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أمام اللجنة التنسيقية العليا المسئولة عن إدارة منظومة الوجبة المدرسية على مستوى الجمهورية، والخاص بوضع مخازن التغذية المدرسية وكذا نتائج المرور والمعاينة للمواقع المرشحة لإنشاء مخازن جديدة عليها وعددها 93 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، بني سويف، الدقهلية، الغربية، الفيوم، الاسماعيلية، الشرقية وبور سعيد.

كما شاركت الإدارة في اجتماع اللجنة الفنية للألبان بالهيئة العامة للمواصفات والجودة لمناقشة خطابات الشركات الخاصة بتطبيق مواصفة الجبن الموزاريلا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية والسويس.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، السويس، الدقهلية والجيزة، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، فيما استوفت 4 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 368 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و3 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

بوابة فيتو