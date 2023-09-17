شاهد بالفيديو.. ظهور شبيهة الفنانة عشة الجبل قبل الشهرة تغني بصوت جميل وأداء رائع وتسحب البساط من الجبلية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث لمطربة سودانية واعدة وهي تغني في أحد المسارح بالعاصمة الخرطوم قبل نشوب حربها الدائرة الآن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شبه متداولو المقطع الفنانة الصاعدة بالمطربة المثيرة للجدل عشة الجبل قبل شهرتها وفي بداياتها.

شبيهة الجبلية رددت أثناء غنائها رائعة الفنان بلال موسى (صحوة ضميرك) ونالت اعجاب المتابعين الذين وصفوها بصاحبة الصوت الجميل والإمكانيات العالية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين